Степаненко о предстоящем матче с финнами: никаких оправданий быть не может
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полузащитник сборной Украины по футболу Тарас Степаненко дал предматчевый комментарий перед игрой квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии, передает УНН со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.
Детали
Футболист заверил, что сделает все, чтобы помочь национальной команде в предстоящих встречах с финнами.
“Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и „но“ быть не может. Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу. За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока и командный настрой, который иногда все решает. У нас все получится”, — написал Степаненко.
Дополнение
Матч Финляндия — Украина состоится сегодня, 9 октября, в столице Финляндии (Хельсинки). Сейчас Украина на один балл опережает Финляндию в турнирной таблице.