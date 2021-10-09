Степаненко про майбутній матч з фінами: ніяких виправдань бути не може

Деталі

Футболіст запевнив, що зробить все, аби допомогти національній команді у майбутні зустрічі з фінами.

“Кажуть, що збірна розпочала з нуля. І ніяких знижок, виправдань та „але“ бути не може. Я звик мислити рішеннями і спрямовувати усі сили на дію та результат. Зроблю все, щоб допомогти збірній у суботу. За 11 років у збірній я працював з різними тренерами та футболістами. І знаю, що таке особиста відповідальність кожного гравця та командний настрій, який іноді все вирішує. У нас все вийде”, — написав Степаненко.

Доповнення

Матч Фінляндія — Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня, у столиці Фінляндії (Гельсінкі). Наразі Україна на один бал випереджає Фінляндію у турнірній таблиці.