Степаненко про майбутній матч з фінами: ніяких виправдань бути не може
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Півзахисник збірної України з футболу Тарас Степаненко дав передматчевий коментар перед грою кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Фінляндії, передає УНН з посиланням на сторінку футболіста в Instagram.
Деталі
Футболіст запевнив, що зробить все, аби допомогти національній команді у майбутні зустрічі з фінами.
“Кажуть, що збірна розпочала з нуля. І ніяких знижок, виправдань та „але“ бути не може. Я звик мислити рішеннями і спрямовувати усі сили на дію та результат. Зроблю все, щоб допомогти збірній у суботу. За 11 років у збірній я працював з різними тренерами та футболістами. І знаю, що таке особиста відповідальність кожного гравця та командний настрій, який іноді все вирішує. У нас все вийде”, — написав Степаненко.
Доповнення
Матч Фінляндія — Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня, у столиці Фінляндії (Гельсінкі). Наразі Україна на один бал випереджає Фінляндію у турнірній таблиці.