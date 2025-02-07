Стефанишина объяснила, почему Украине важно, чтобы ЕС был за столом переговоров по окончанию войны
Киев • УНН
Вице-премьер объяснила, почему ЕС должен быть участником переговоров по окончанию войны с РФ. По ее словам, членство Украины в ЕС уже является принятым решением, а сам Союз является ключевым геополитическим игроком.
Европейский Союз имеет право участвовать в переговорах по окончанию войны России против Украины, поскольку членство Украины в ЕС уже является принятым решением. Кроме того, ЕС является ключевым геополитическим игроком, который имеет право на собственную позицию в этом процессе.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о роли ЕС в переговорах, передает УНН.
Потому что членство Украины в Европейском Союзе - это не идея, не мечта, не лозунг. Это уже решение, которое принято, и, соответственно, это также гарантия безопасности
По словам Стефанишиной, ЕС является одним из ключевых геополитических игроков, поэтому имеет право на собственную позицию и место за столом переговоров.
Добавим
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что любые переговоры по завершению войны рф против Украины должны включать саму Украину и Европу, частью которой она является.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы «очень опасным».