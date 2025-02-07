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Стефанишина объяснила, почему Украине важно, чтобы ЕС был за столом переговоров по окончанию войны

Киев  •  УНН

 • 6252 просмотра

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Вице-премьер объяснила, почему ЕС должен быть участником переговоров по окончанию войны с РФ. По ее словам, членство Украины в ЕС уже является принятым решением, а сам Союз является ключевым геополитическим игроком.

Европейский Союз имеет право участвовать в переговорах по окончанию войны России против Украины, поскольку членство Украины в ЕС уже является принятым решением. Кроме того, ЕС является ключевым геополитическим игроком, который имеет право на собственную позицию в этом процессе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос о роли ЕС в переговорах, передает УНН.

Потому что членство Украины в Европейском Союзе - это не идея, не мечта, не лозунг. Это уже решение, которое принято, и, соответственно, это также гарантия безопасности

- подчеркнула она.

По словам Стефанишиной, ЕС является одним из ключевых геополитических игроков, поэтому имеет право на собственную позицию и место за столом переговоров.

Добавим

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что любые переговоры по завершению войны рф против Украины должны включать саму Украину и Европу, частью которой она является.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией по войне в Украине было бы «очень опасным». 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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