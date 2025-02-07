Стефанішина пояснила, чому Україні важливо, щоб ЄС був за столом переговорів щодо закінчення війни
Київ • УНН
Віцепрем'єрка пояснила, чому ЄС має бути учасником переговорів щодо закінчення війни з РФ. За її словами, членство України в ЄС вже є ухваленим рішенням, а сам Союз є ключовим геополітичним гравцем.
Європейський Союз має право брати участь у переговорах щодо закінчення війни росії проти України, оскільки членство України в ЄС вже є ухваленим рішенням. Крім того, ЄС є ключовим геополітичним гравцем, який має право на власну позицію у цьому процесі.
Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відповідаючи на питання про роль ЄС у переговорах, передає УНН.
Тому що членство України в Європейському Союзі — це не ідея, не мрія, не гасло. Це вже рішення, яке ухвалено, і, відповідно, це також гарантія безпеки
За словами Стефанішиної, ЄС є одним із ключових геополітичних гравців, тому має право на власну позицію та місце за столом переговорів.
Додамо
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявляла, що будь-які переговори щодо завершення війни рф проти України мають включати саму Україну та Європу, частиною якої вона є.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та росією щодо війни в Україні було б "дуже небезпечним".