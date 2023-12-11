Стефанишина о призыве венгерских общин к Орбану и Мишелю: "Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ"
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина поддержала обращение венгерских общин к лидерам ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув важность этого вопроса для всех национальных общин. Обращение, подписанное несколькими венгерскими лидерами в Украине, призывает Венгрию поддержать интеграцию Украины в ЕС.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина поддержала обращение венгерской общины к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Виктору Орбану. Свою позицию по этому поводу она изложила в коротком сообщении в соцсети Х, передает УНН.
Лидеры венгерской общины обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Виктору Орбану с просьбой начать 🇺🇦🇪🇺 переговоры о вступлении. Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ. Речь идет о нашем будущем.
Дополнительно
Лидеры венгерских общин Закарпатья обратились к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Текст обращения, а также фотокопия письма оказались в распоряжении издания "Европейская правда".
Документ своими подписями завизировали лидеры всех ключевых объединений венгров, кроме КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья).
В частности обращение подписал председатель Береговской городской территориальной общины Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель "Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи" Иосиф Резеш, депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи.
В издании добавили, что лидер КМКС Ласло Брензович уже несколько лет находится в Венгрии. В Украине на него открыто уголовное дело.
А саму организацию КМКС при действующем руководства считают подконтрольной Орбану.
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Напомним
Для Украины чрезвычайно важно заручиться поддержкой Венгрии в вопросе евроинтеграционного курса нашего государства. Ведь в середине декабря 27 лидеров стран-членов ЕС должны решить, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии пригласить Украину начать переговоры о членстве, как только она выполнит окончательные условия.
Politico сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Евросоюза Украине, а также будущее присоединение страны к блоку, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
Стефанишина о призыве венгерских общин к Орбану и Мишелю: "Интеграция Украины в ЕС отвечает интересам всех национальных сообществ"
Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина поддержала обращение венгерских общин к лидерам ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув важность этого вопроса для всех национальных общин. Обращение, подписанное несколькими венгерскими лидерами в Украине, призывает Венгрию поддержать интеграцию Украины в ЕС.
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