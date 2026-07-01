Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона и передал его Зеленскому
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона. Документ уже передан Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о создании Национального пантеона и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает УНН.
Сегодня Верховная Рада Украины не только поддержала создание Национального пантеона, но и поручила мне незамедлительно подписать этот документ. Законопроект подписан и передан Президенту Украины
Председатель ВР поблагодарил коллег за единство "в этом чрезвычайно важном для украинской национальной памяти вопросе".
Напомним
Верховная Рада приняла закон о создании Украинского национального пантеона для чествования выдающихся деятелей. Документ предусматривает строительство за государственный счет и круглосуточную почетную охрану.