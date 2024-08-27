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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стефанчук о лишении Дмитрука мандата: важно действовать в рамках и способом, который предусматривает Конституция

Стефанчук о лишении Дмитрука мандата: важно действовать в рамках и способом, который предусматривает Конституция

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 08:53  •  12780 просмотра

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Председатель ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что лишение мандата нардепа Артема Дмитрука состоится только в рамках Конституции. Дмитрук подозревается в нападениях на правоохранителя и военного и незаконно выехал из Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время форума «Украина 2024. Независимость» заявил, что лишение мандата народного депутата Артема Дмитрука будет происходить только в пределах и способом, который предусматривает Конституция, передает корреспондент УНН.

Народный депутат Артем Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся. Человек совершил этот акт и я понимаю, что это очень далеко связано с законом. Сведения уже внесены в единый государственный реестр связанного с уголовными производствами и осуществляется расследование

- говорит Стефанчук.

Он говорит, что по результатам расследования будут приниматься решения в украинском Парламенте.

Стефанчук подчеркивает, что все это время вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата, они осуществляли через 7 пунктов, которые предусмотрены в 8 статье Конституции Украины.

У нас никогда не было «затяжек» в этом вопросе. Нам важно действовать в рамках и способом, который предусматривает Конституция, потому что все предыдущие лишения народных депутатов мандатов происходили в полном соответствии с Конституцией. Поэтому, мы спокойны, даже после того, как народный депутат Медведчук - предатель Украины, подал иск против Верховной Рады Украины. Спокойны, потому что мы это сделали в пределах и способом, который предусматривает Конституция

- добавил Стефанчук.

Напомним,

Народному депутату Артему Дмитруку сообщено о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного. Его вызвали к следователю ГБР для проведения следственных и процессуальных действий.

Впоследствии стало известно, что он сбежал из Украины. В связи с незаконным выездом нардепа Артема Дмитрука из Украины уже состоялись обыски у гражданских лиц и работников Государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы.

Аппарат Верховной Рады заявил, что нардеп Артем Дмитрук не направлялся в заграничную командировку. Ранее сообщалось о подозрении Дмитруку и его возможном незаконном выезде из Украины.

Государственная пограничная служба Украины проводит проверку обстоятельств пересечения границы нардепом Артемом Дмитруком.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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