Стефанчук про позбавлення Дмитрука мандату: важливо діяти в межах та у спосіб, який передбачає Конституція

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що позбавлення мандату народного депутата Артема Дмитрука буде відбуватись лише в межах та у спосіб, який передбачає Конституція, передає кореспондент УНН.

Народний депутат Артем Дмитрук в жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся. Людина здійснила цей акт і я розумію, що це дуже далеко пов'язане з законом. Відомості вже внесені до єдиного державного реєстру пов’язаного з кримінальними провадженнями і здійснюється розслідування - каже Стефанчук.

Він каже, що за результатами розслідування будуть прийматися рішення в українському Парламенті.

Стефанчук підкреслює, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату, вони здійснювали через 7 пунктів, які передбаченні у 8 статті Конституції України.

У нас ніколи не було "затяжок" у цьому питанні. Нам важливо діяти в межах та у спосіб, який передбачає Конституція, бо всі попередні позбавлення народних депутатів мандатів відбувались у повній відповідності до Конституції. Тому, ми спокійні, навіть після того, як народний депутат Медведчук – зрадник України, подав позов проти Верховної Ради України. Спокійні, бо ми це зробили в межах та у спосіб, який передбачає Конституція - додав Стефанчук.

Нагадаємо

Народному депутату Артему Дмитруку повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового. Його викликали до слідчого ДБР для проведення слідчих та процесуальних дій.

Згодом стало відомо, що він втік з України. У зв'язку із незаконним виїздом нардепа Артема Дмитрука з України вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону.

Апарат Верховної Ради заявив, що нардеп Артем Дмитрук не направлявся у закордонне відрядження. Раніше повідомлялося про підозру Дмитруку та його можливий незаконний виїзд з України.

Державна прикордонна служба України проводить перевірку обставин перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком.