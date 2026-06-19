Стефанчук назвал катастрофической ошибкой решение Навроцкого относительно награды Зеленского

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук резко раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом Стефанчук заявил в своем обращении в соцсети Х, пишет УНН.

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По словам спикера парламента, такое решение может негативно сказаться на украинско-польских отношениях.

Вы допустили катастрофическую ошибку, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства - заявил Стефанчук.

Он подчеркнул, что Зеленский получил высшую польскую государственную награду не только как глава государства, но и от имени всего украинского народа, который уже пятый год ведет борьбу против российской агрессии.

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В то же время глава Верховной Рады выразил убеждение, что нынешний спор не сможет разрушить стратегические отношения между Украиной и Польшей.

Наши народы переживут и это. Потому что мы великие нации со сложным прошлым, но прекрасным будущим - подчеркнул Стефанчук.

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла