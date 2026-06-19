Стефанчук назвал катастрофической ошибкой решение Навроцкого относительно награды Зеленского
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что это будет иметь негативные последствия для украинско-польского партнерства.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук резко раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Об этом Стефанчук заявил в своем обращении в соцсети Х, пишет УНН.
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По словам спикера парламента, такое решение может негативно сказаться на украинско-польских отношениях.
Вы допустили катастрофическую ошибку, которая будет иметь далеко идущие негативные последствия для украинско-польского партнерства
Он подчеркнул, что Зеленский получил высшую польскую государственную награду не только как глава государства, но и от имени всего украинского народа, который уже пятый год ведет борьбу против российской агрессии.
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