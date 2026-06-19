Сибига назвал лишение Зеленского ордена Белого орла "стратегической ошибкой" и вернет свою награду Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", передает УНН.

Глава МИД Украины добавил, что на фоне таких безрассудных действий не видит возможности сохранять врученную ему в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". И вскоре вернет его Польше.

Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения — даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними. "Соглашаемся не соглашаться", как говорится. Мы никогда не хотели этого конфликта. Вместо этого в течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной, научной работы, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по запросу польской стороны, восстановлением деятельности Конгресса историков. Мы многого достигли на этом пути. Прямо сейчас продолжаются поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки. На фоне всего этого нынешнее обострение - контрпродуктивно и не нужно ни нам, ни полякам. Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила эскалировать это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю