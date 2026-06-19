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Сибига назвал лишение Зеленского ордена Белого орла "стратегической ошибкой" и вернет свою награду Польше

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что решение президента Польши лишить Владимира Зеленского ордена является стратегической ошибкой. Он также вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей".

Сибига назвал лишение Зеленского ордена Белого орла "стратегической ошибкой" и вернет свою награду Польше

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — стратегической ошибкой Президента Польши и добавил, что вернет свой Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", передает УНН.

Решение лишить Президента Украины ордена Белого орла — это стратегическая ошибка Президента Польши, от которой выиграет только москва. Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не Президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства 

- заявил Сибига.

Глава МИД Украины добавил, что на фоне таких безрассудных действий не видит возможности сохранять врученную ему в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". И вскоре вернет его Польше.

Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения — даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предполагает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не согласны с ними. "Соглашаемся не соглашаться", как говорится. Мы никогда не хотели этого конфликта. Вместо этого в течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной, научной работы, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по запросу польской стороны, восстановлением деятельности Конгресса историков. Мы многого достигли на этом пути. Прямо сейчас продолжаются поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки. На фоне всего этого нынешнее обострение - контрпродуктивно и не нужно ни нам, ни полякам. Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила эскалировать это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю 

- добавил Сибига.

Министр иностранных дел Украины надеется, что со временем холодный разум возьмет верх и "наши польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям между нашими странами на фоне противодействия общему врагу в москве".

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и подчеркнул, что в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать.

Антонина Туманова

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