Произошел взрыв автомобиля в Житомире
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Автомобиль взорвался сегодня вечером в Житомире, об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Житомира Диана Корчевна.
Взрыв произошел сегодня в 20:09 на одной из улиц Житомира.
Предварительно известно, что мужчина и женщина ехали с автогазозаправочных станции на автомобиле "Таврия", в это время в задней части авто начался пожар, люди сразу же вышли из машины, а затем последовал взрыв.
Предварительно установлено, что взрыв спровоцировала утечка газа с ГБО автомобиля. Пострадавших нет.