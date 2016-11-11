Стався вибух автомобіля у Житомирі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Автомобіль вибухнув сьогодні ввечері у Житомирі, про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Житомира Діана Корчевна.
Вибух стався сьогодні о 20:09 на одній із вулиць Житомира.
Попередньо відомо, що чоловік і жінка їхали з автогазозаправної станції на автомобілі “Таврія”, в цей час в задній частині авто почалась пожежа, люди одразу ж вийшли з машини, а потім послідував вибух.
Попередньо встановлено, що вибух спровокував витік газу з ГБО автомобіля. Постраждалих немає.