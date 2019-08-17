Стал известен новый тренерский штаб киевского "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент клуба Игорь Суркис представил команде нового главного тренера — Алексея Михайличенко. Об этом сообщает сайт киевлян, передает УНН.
Ассистентом тренера будет Вадим Евтушенко, также в штабе будет работать Сергей Федоров, а работу с вратарями продолжит Михаил Михайлов.
Тренеры по физической подготовке — Виталий Кулиба и Владимир Ярмошук.
“Михаил Михайлов, который давно работает и делает свою работу качественно, а также Вадим Евтушенко. Кроме этого, мне известно о желании Алексея Александровича привлечь Сергея Федорова и Олега Гусева — то есть, молодых тренеров, которые еще могут участвовать в тренировочном процессе и на собственном примере показывать то или иное упражнение”, — отметил Суркис.
Напомним, что после того, как “Динамо” не вышел в плей-офф Лиги чемпионов с поста наставника был уволен Александр Хацкевич.