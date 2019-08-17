Став відомим новий тренерський штаб київського "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент клубу Ігор Суркіс представив команді нового головного тренера — Олексія Михайличенка. Про це повідомляє сайт киян, передає УНН.
Асистентом тренера буде Вадим Євтушенко, також в штабі працюватиме Сергій Федоров, а роботу з воротарями продовжить Михайло Михайлов.
Тренери з фізичної підготовки — Віталій Кулиба і Володимир Ярмошук.
“Михайло Михайлов, який давно працює й робить свою роботу якісно, а також Вадим Євтушенко. Окрім цього, мені відомо про бажання Олексія Олександровича залучити Сергія Федорова та Олега Гусєва — тобто, молодих тренерів, які ще можуть брати участь у тренувальному процесі та на власному прикладі показувати ту чи іншу вправу”, — наголосив Суркіс.
Нагадаємо, що після не виходу “Динамо” в раунд плей-офф Ліги чемпіонів з посади наставника був звільнений Олександр Хацкевич.