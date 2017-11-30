Статус участников боевых действий за время АТО получили около 320 тыс. человек

"Его (статус УБД - ред.) получили почти 320 тысяч участников антитеррористической операции", - сказал И.Мальцев.

По его словам, решение о предоставлении статуса УБД принимают ведомственные комиссии при силовых ведомствах. Информацию об участниках боевых действий вносят в Единый реестр участников АТО, созданный при службе.

Также сотрудники ведомства работают над расширением информационной базы реестра путем добавления информации о лицах со статусами инвалидов войны, членов семей погибших, участников войны, а также определяет потребность и обеспечение жильем, земельными участками, техническими средствами реабилитации, социальными услугами.

Напомним, государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных.