Статус участников боевых действий за время АТО получили около 320 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе статус участника боевых действий получили около 320 тісячи человек. Об этом в интервью газете "Урядовый курьер" сообщил первый заместитель главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Игорь Мальцев, передает УНН.
"Его (статус УБД - ред.) получили почти 320 тысяч участников антитеррористической операции", - сказал И.Мальцев.
По его словам, решение о предоставлении статуса УБД принимают ведомственные комиссии при силовых ведомствах. Информацию об участниках боевых действий вносят в Единый реестр участников АТО, созданный при службе.
Также сотрудники ведомства работают над расширением информационной базы реестра путем добавления информации о лицах со статусами инвалидов войны, членов семей погибших, участников войны, а также определяет потребность и обеспечение жильем, земельными участками, техническими средствами реабилитации, социальными услугами.
Напомним, государство за три года выдало 5 тыс. квартир для военных.