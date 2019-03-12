Статья об использовании украинского языка в печатных СМИ вступит в силу через 2,5 года

"В законе "О функционировании украинского языка как государственного" предусмотрены переходные периоды. Подавляющее большинство норм закона вступает в силу через 2 года. В некоторых случаях больше. Например, для печатной прессы является переходный период 30 месяцев. То есть через 30 месяцев предусмотрено вступления в силу той статье, которая касается печатных СМИ", - сообщил Княжицкий.

Он привел данные, что в 2018 году только 32,9% печатных изданий было на украинском языке, а остальные - печатают на русском.

"Статья предусматривает, что не менее 50% печатной прессы должно быть на украинском языке. Уже сейчас их 75%. Процесс книгоиздания на украинском языке продолжается", - добавил он.

Председатель комитета также отметил, что никто не будет запрещать издавать книги, газеты и журналы на английском, русском и других языках, единственное, что соответствующий тираж этих книг или газет должно быть и на украинском языке.

Как сообщал УНН, ВР начала рассматривать поправки в законопроект о языке.



