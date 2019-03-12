Стаття про використання української мови в друкованих ЗМІ набуде чинності через 2,5 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У разі ухвалення статті мовного закону, яка передбачає використання не менше 50% української мови у засобах масової інформації, вона набуде чинності через 30 місяців після прийняття документу. Про це на сьогоднішньому засіданні у другому читанні Верховної ради України повідомив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.
"У законі "Про функціонування української мови як державної" передбачені перехідні періоди. Переважна більшість норм закону набирає чинності через 2 роки. У деяких випадках більше. Наприклад, для друкованої преси є перехідний період 30 місяців. Тобто через 30 місяців передбачене набуття чинності тією статтею, яка стосується друкованих ЗМІ”, - повідомив Княжицький.
Він навів дані, що у 2018 році лише 32,9 % друкованих видань було українською мовою, а решта – друкують російською.
“Стаття передбачає, що не менше 50% друкованої преси має бути українською мовою. Вже зараз їх 75%. Процес книговидавання українською мовою триває”, - додав він.
Голова комітету також зазначив, що ніхто не заборонятиме видавати книжки, газети та журнали англійською, російською та іншими мовами, єдине, що відповідний наклад цих книжок чи газет має бути і українською мовою.
Як повідомляв УНН, ВР почала розглядати правки до законопроекту про мову.