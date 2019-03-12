Стаття про використання української мови в друкованих ЗМІ набуде чинності через 2,5 роки

КИЇВ. 12 березня. УНН. У разі ухвалення статті мовного закону, яка передбачає використання не менше 50% української мови у засобах масової інформації, вона набуде чинності через 30 місяців після прийняття документу. Про це на сьогоднішньому засіданні у другому читанні Верховної ради України повідомив голова комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.