Стартовал отбор в национальную сборную команду Игор непокоренных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине стартовал отбор в национальную сборную команду Игор непокоренных (Invictus Games), которые пройдут 20-27 октября в австралийском Сиднее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
"10 марта начался отбор в национальную сборную. В ее состав войдут 15 спортсменов, которые будут соревноваться в Сиднее в шести дисциплинах: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, плавание", - говорится в сообщении.
Заявки на участие в первом из спортивных тестирований, прошедшем во Львове, подали почти 100 человек. Отбор в сборную пройдет в три этапа. Перед соревнованиями в Сиднее состоятся национальные Игры непокоренных.
Напомним, украинец Максим Яровой одержал победу в лыжных гонках на дистанции 15 км Паралимпийских играх-2018.