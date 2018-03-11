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Стартовал отбор в национальную сборную команду Игор непокоренных

Стартовал отбор в национальную сборную команду Игор непокоренных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В Украине стартовал отбор в национальную сборную команду Игор непокоренных (Invictus Games), которые пройдут 20-27 октября в австралийском Сиднее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"10 марта начался отбор в национальную сборную. В ее состав войдут 15 спортсменов, которые будут соревноваться в Сиднее в шести дисциплинах: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, плавание", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в первом из спортивных тестирований, прошедшем во Львове, подали почти 100 человек. Отбор в сборную пройдет в три этапа. Перед соревнованиями в Сиднее состоятся национальные Игры непокоренных.

Напомним, украинец Максим Яровой одержал победу в лыжных гонках на дистанции 15 км Паралимпийских играх-2018.

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