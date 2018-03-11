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Стартував відбір до національної збірної команди Ігор нескорених

Стартував відбір до національної збірної команди Ігор нескорених

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. В Україні стартував відбір до національної збірної команди Ігор нескорених (Invictus Games), які пройдуть 20-27 жовтня в австралійському місті Сіднеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

"10 березня розпочався відбір до національної збірної. До її складу увійдуть 15 спортсменів, що змагатимуться в Сіднеї в шести дисциплінах: стрільба з лука, легка атлетика, веслування на тренажерах, пауерліфтинг, велоспорт на шосе, плавання", - йдеться у повідомленні.

Заявки на участь у першому із спортивних тестувань, що пройшло у Львові, подали майже 100 осіб. Відбір в збірну пройде у три етапи. Перед змаганнями у Сіднеї відбудуться національні Ігри нескорених.

Нагадаємо, українець Максим Яровий здобув перемогу в лижних перегонах на дистанції 15 км на Паралімпійських іграх-2018.

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