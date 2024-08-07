Старший сын кронпринцессы Норвегии был арестован после нападения на женщину

Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.

Пишет УНН со ссылкой на норвежское национальное телерадиовещание.

Детали

Сыну кронпринцессы Новрегии Метте-Марит, 27-летнему Мариусу Боргу Хойби предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. Информацию подтвердил NRK защитник Ойвинд Братлиен. В связи с этим обстоятельством кронпринцесса отложила поездку на Олимпийские игры в Париж.

По данным СМИ, Мариус Борг Хойби был задержан полицией после словесного и физического нападения на женщину, личность которой не раскрыта.

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Сын принцессы был арестован в Осло в связи с событиями, произошедшими в ночь с 1 на 2 августа. На место происшествия прибыла полиция, но ему удалось скрыться. Хойби был арестован в другом месте. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга.

Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.

"Он уже не первый раз ставит в неловкое положение себя и свою королевскую семью, хотя никогда так сильно, как сейчас", — поясняют вышеупомянутые СМИ.

Тем временем Королевский дом подтвердил NRK, что поездка в Париж на данный момент отложена, но кронпринцесса Метте-Марит надеется приехать сюда позже.

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