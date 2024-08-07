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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Старший сын кронпринцессы Норвегии был арестован после нападения на женщину

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 08:54  •  2494 просмотра

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27-летний Мариус Борг Хойби обвиняется в нанесении телесных повреждений женщине в Осло. Его продержали под стражей 30 часов и отпустили до суда, а кронпринцесса отложила поездку на Олимпиаду в Париж.

Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.

Пишет УНН со ссылкой на норвежское национальное телерадиовещание.

Детали

Сыну кронпринцессы Новрегии Метте-Марит, 27-летнему Мариусу Боргу Хойби предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. Информацию подтвердил NRK защитник Ойвинд Братлиен. В связи с этим обстоятельством кронпринцесса отложила поездку на Олимпийские игры в Париж.

По данным СМИ, Мариус Борг Хойби был задержан полицией после словесного и физического нападения на женщину, личность которой не раскрыта.

В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына 22 июля 2024, 15:05 • 106278 просмотров

Сын принцессы был арестован в Осло в связи с событиями, произошедшими в ночь с 1 на 2 августа. На место происшествия прибыла полиция, но ему удалось скрыться. Хойби был арестован в другом месте. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга.

Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.

"Он уже не первый раз ставит в неловкое положение себя и свою королевскую семью, хотя никогда так сильно, как сейчас", — поясняют вышеупомянутые СМИ.

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Тем временем Королевский дом подтвердил NRK, что поездка в Париж на данный момент отложена, но кронпринцесса Метте-Марит надеется приехать сюда позже.

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга5 августа 2024, 12:12 • 112530 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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