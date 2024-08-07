Старший сын кронпринцессы Норвегии был арестован после нападения на женщину
Киев • УНН
27-летний Мариус Борг Хойби обвиняется в нанесении телесных повреждений женщине в Осло. Его продержали под стражей 30 часов и отпустили до суда, а кронпринцесса отложила поездку на Олимпиаду в Париж.
Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.
Пишет УНН со ссылкой на норвежское национальное телерадиовещание.
Детали
Сыну кронпринцессы Новрегии Метте-Марит, 27-летнему Мариусу Боргу Хойби предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. Информацию подтвердил NRK защитник Ойвинд Братлиен. В связи с этим обстоятельством кронпринцесса отложила поездку на Олимпийские игры в Париж.
По данным СМИ, Мариус Борг Хойби был задержан полицией после словесного и физического нападения на женщину, личность которой не раскрыта.
В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына 22 июля 2024, 15:05 • 106278 просмотров
Сын принцессы был арестован в Осло в связи с событиями, произошедшими в ночь с 1 на 2 августа. На место происшествия прибыла полиция, но ему удалось скрыться. Хойби был арестован в другом месте. Пострадавшая была доставлена в больницу с сотрясением мозга.
Молодого человека продержали под стражей 30 часов и отпустили, предъявив обвинения до суда.
"Он уже не первый раз ставит в неловкое положение себя и свою королевскую семью, хотя никогда так сильно, как сейчас", — поясняют вышеупомянутые СМИ.
Тем временем Королевский дом подтвердил NRK, что поездка в Париж на данный момент отложена, но кронпринцесса Метте-Марит надеется приехать сюда позже.
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга5 августа 2024, 12:12 • 112530 просмотров