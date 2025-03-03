Стармер отверг призывы отменить приглашение Трампа в Британию
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер отклонил предложение ШНП отменить государственный визит Трампа из-за его критики Зеленского. Стармер подчеркнул важность диалога для достижения мира в Европе.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг призывы отменить приглашение президента США Дональда Трампа на государственный визит в Соединенное Королевство. С такой инициативой выступала Шотландская национальная партия (ШНП). Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.
Ранее лишер Шотландской национальной партии Джон Суинни заявил, что приглашение на государственный визит должно быть отменено после того, как Трамп обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он недостаточно благодарен за поддержку США против российского вторжения.
Я не собираюсь отвлекаться на ШНП или других, которые пытаются усилить риторику, не осознавая того, что является самым важным, что стоит на кону - мы говорим о мире в Европе
Премьер Британии заявил, что сосредоточился на поиске решения между двумя лидерами, чтобы попытаться переориентироваться на основной фокус поиска мира.
Напомним
Стармер заявил, что страны должны продолжать сотрудничество с Вашингтоном и что встреча с Трампом для разработки совместного плана уже согласована. Это происходит на фоне заявлений США о необходимости мирного предложения от Украины.