Стармер відкинув заклики скасувати запрошення Трампа до Британії
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер відхилив пропозицію ШНП скасувати державний візит Трампа через його критику Зеленського. Стармер наголосив на важливості діалогу для досягнення миру в Європі.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відкинув заклики скасувати запрошення президента США Дональда Трампа на державний візит до Сполученого Королівства. З такою ініціативою виступала Шотландська національна партія (ШНП). Про це повідомляє The Hill, пише УНН.
Раніше лішер Шотландської національної партії Джон Свінні заявив, що запрошення на державний візит має бути скасоване після того, як Трамп звинуватив Президента України Володимира Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США проти російського вторгнення.
Я не збираюся відволікатися на ШНП або інших, які намагаються посилити риторику, не усвідомлюючи того, що є найважливішим, що стоїть на кону - ми говоримо про мир в Європі
Прем'єр Британії заявив, що зосередився на пошуку рішення між двома лідерами, щоб спробувати переорієнтуватися на основний фокус пошуку миру.
Нагадаємо
Стармер заявив, що країни мають продовжувати співпрацю з Вашингтоном й що зустріч з Трампом для розробки спільного плану вже погоджена. Це відбувається на тлі заяв США про необхідність мирної пропозиції від України.