Станцию столичного метро временно закрывали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Станцию столичного метро "Гидропарк" в понедельник утром временно закрывали из-за сообщения о заминировании, взрывчатка не найдена. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", передает УНН.
Так, аноним сообщил о заминировании около 7:00, из-за чего станция "Гидропарк" была закрыта для пассажиров.
"Станция "Гидропарк" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в метрополитене около 8:00.
Напомним, неизвестный "заминировал" торговый центр в центре Одессы.