Станцию ​​столичного метро временно закрывали из-за угрозы взрыва

Так, аноним сообщил о заминировании около 7:00, из-за чего станция ​​"Гидропарк" была закрыта для пассажиров.

"Станция "Гидропарк" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в метрополитене около 8:00.

Напомним, неизвестный "заминировал" торговый центр в центре Одессы.