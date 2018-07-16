Станцію столичного метро тимчасово закривали через загрозу вибуху

Так, анонім повідомив про замінування близько 7:00, через що станцію "Гідропарк" було зачинено для пасажирів.

"Станцію "Гідропарк" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у метрополітені близько 8 години.

Нагадаємо, невідомий "замінував" торговий центр у центрі Одеси.