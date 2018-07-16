Станцію столичного метро тимчасово закривали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Станцію столичного метро "Гідропарк" у понеділок зранку тимчасово закривали через повідомлення про замінування, вибухівки не знайдено. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен", передає УНН.
Так, анонім повідомив про замінування близько 7:00, через що станцію "Гідропарк" було зачинено для пасажирів.
"Станцію "Гідропарк" перевірено та відкрито. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - повідомили у метрополітені близько 8 години.
Нагадаємо, невідомий "замінував" торговий центр у центрі Одеси.