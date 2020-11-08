Станцию метро "Крещатик" открыли, взрывчатка не обнаружена
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве открыли станцию метро "Крещатик" после анонимного звонка о минировании. Специалистами не было обнаружено взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает УНН.
“Станцию метро „Крещатик“ и пересадку на станцию „Майдан Незалежности“ открыта для пассажиров”, сообщили в КП “Киевский метрополитен”.
“Информация о минировании оказалось ложной”, — отметили в КГГА.
“Станция проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме”, — резюмировали в пресс-центре.
Напомним, этому предшествовало анонимное сообщение о минировании станции метро “Крещатик”, тогда она была закрыта.