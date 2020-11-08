У Києві зачинили станцію метро "Хрещатик" через дзвінок про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столиці повідомили про мінування станції метро “Хрещатик”, її зачинено. Про це повідомили у пресцентрі КМДА, передає УНН.
“Через анонімний дзвінок про мінування станцію метро „Хрещатик“ зачинено на вхід та вихід”, — йдеться у повідомленні.
Пересадку на станцію “Майдан Незалежності” також закрито, повідомили у КП “Київський метрополітен”.
Наразі правоохоронці проводять перевірку.
“Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, наприкінці вересня у Києві обмежили роботу “зеленої гілки” метро через зачепера, який потрапив під потяг.