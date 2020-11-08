В Киеве закрыли станцию метро "Крещатик" из-за звонка о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице сообщили о минировании станции метро "Крещатик", она закрыта. Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает УНН.
"Из-за анонимного звонка о минировании станции метро "Крещатик" закрыт на вход и выход", - говорится в сообщении.
Пересадка на станцию "Майдан Незалежности" также закрыта, сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Сейчас правоохранители проводят проверку.
"Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в пресс-центре.
В конце сентября в Киеве ограничили работу "зеленой ветки" метро из-за зацепера, который попал под поезд.