Станцію метро “Хрещатик” відкрили, вибухівки не виявлено

“Станцію метро „Хрещатик“ та пересадку на станцію „Майдан Незалежності“ відкрито для пасажирів”, повідомили у КП “Київський метрополітен”.

“Інформація про мінування виявилась хибною”, — зазначили у КМДА.

“Станцію перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичному режимі”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо, цьому передувало анонімне повідомлення про мінування станції метро “Хрещатик”, тоді її було зачинено.