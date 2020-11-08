Станцію метро “Хрещатик” відкрили, вибухівки не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві відкрили станцію метро “Хрещатик” після анонімного дзвінку про мінування. Спеціалістами не було виявлено вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у пресцентрі КМДА, передає УНН.
“Станцію метро „Хрещатик“ та пересадку на станцію „Майдан Незалежності“ відкрито для пасажирів”, повідомили у КП “Київський метрополітен”.
“Інформація про мінування виявилась хибною”, — зазначили у КМДА.
“Станцію перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичному режимі”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо, цьому передувало анонімне повідомлення про мінування станції метро “Хрещатик”, тоді її було зачинено.