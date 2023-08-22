Состояние здоровья незаконно осужденного в Крыму художника Зизы до сих пор неизвестно - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Родные крымского художника Богдана Зизы, которого безосновательно приговорили к 15 годам заключения, не знают ничего о состоянии его здоровья после 17-дневной голодовки. россияне не предоставляют родным никакой информации. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.
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“Состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы после голодовки до сих пор неизвестно: рф не предоставляет родным никакой информации”, - написал он в Telegram.
По его словам, родственники крымского художника Богдана Зизы обеспокоены состоянием его здоровья’после 17-дневной голодовки, которую он прекратил 27-го июня.
Связи с ним у семьи нет.
Также неизвестно, где именно удерживают парня, в каких условиях и оказывают ли ему необходимую медицинскую помощь. Родные знают лишь, что его этапировали в новочеркасск, что под российским ростовом.
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