Состояние здоровья незаконно осужденного в Крыму художника Зизы до сих пор неизвестно - омбудсмен

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Родные крымского художника Богдана Зизы, которого безосновательно приговорили к 15 годам заключения, не знают ничего о состоянии его здоровья после 17-дневной голодовки. россияне не предоставляют родным никакой информации. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.

Цитата

“Состояние здоровья крымского политзаключенного Богдана Зизы после голодовки до сих пор неизвестно: рф не предоставляет родным никакой информации”, - написал он в Telegram.

По его словам, родственники крымского художника Богдана Зизы обеспокоены состоянием его здоровья’после 17-дневной голодовки, которую он прекратил 27-го июня.

Связи с ним у семьи нет.

Также неизвестно, где именно удерживают парня, в каких условиях и оказывают ли ему необходимую медицинскую помощь. Родные знают лишь, что его этапировали в новочеркасск, что под российским ростовом.

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