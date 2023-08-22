Стан здоров’я незаконно засудженого в Криму художника Зізи досі невідомий - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Рідні кримського художника Богдана Зізи, якого безпідставно засудили до 15 років ув’язнення, не знають нічого про стан його здоров'я після 17-денного голодування. Росіяни не надають рідним жодної інформації. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє УНН.
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“Стан здоров’я кримського політв’язня Богдана Зізи після голодування досі невідомий: рф не надає рідним жодної інформації”, - написав він у Telegram.
За його словами, родичі кримського художника Богдана Зізи занепокоєні станом його здоров’я після 17-денного голодування, яке він припинив 27-го червня.
Зв’язку з ним у сім’ї немає.
Також невідомо, де саме утримують хлопця, в яких умовах та чи надають йому необхідну медичну допомогу. Рідні знають лише, що його етапували до новочеркаська, що під російським ростовом.
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