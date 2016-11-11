Состояние В.Зеленчука средней тяжести - врач

"Пациент поступил вчера. Травмы получил, зверски избит возле своего дома около 18:00. На сегодняшний день травма верифицирована как тяжелая черепно-мозговая. Его состояние средней степени тяжести. Он в сознании", - прокомментировал О.Селедец.

Напомним, вчера в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя главы Херсонского областного совета.

На место происшествия срочно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Херсонской области и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что около 18:00 первый заместитель главы Херсонского областного совета, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.