Состояние В.Зеленчука средней тяжести - врач
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Состояние Василия Зеленчука средней тяжести. Об этом корреспонденту УНН сообщил и.о. заведующего нейрохирургического отдела Херсонской областной больницы Олег Селедец.
"Пациент поступил вчера. Травмы получил, зверски избит возле своего дома около 18:00. На сегодняшний день травма верифицирована как тяжелая черепно-мозговая. Его состояние средней степени тяжести. Он в сознании", - прокомментировал О.Селедец.
Напомним, вчера в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на первого заместителя главы Херсонского областного совета.
На место происшествия срочно выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Херсонской области и следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что около 18:00 первый заместитель главы Херсонского областного совета, возвращаясь домой, оставил автомобиль на парковке. После этого на него напали неизвестные и нанесли телесные повреждения.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Правоохранители проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.