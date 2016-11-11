Стан В.Зеленчука середньої тяжкості – лікар
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Стан Василя Зеленчука наразі середньої тяжкості. Про це кореспонденту УНН повідомив в.о. завідуючого Нейрохірургічного відділу Херсонської обласної лікарні Олег Селедець.
“Пацієнт поступив учора. Травми отримав, по-звірячому побитий біля свого будинку близько 18:00. На сьогоднішній день травма верификована як тяжка черепно-мозкова. Його стан середнього ступеня тяжкості. Він у свідомості”, — прокоментував О.Селедець.
Нагадаємо, вчора до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили напад на першого заступника голови Херсонської обласної Ради.
На місце події терміново виїхало керівництво Головного управління Національної поліції в Херсонській області та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що близько 18:00 перший заступник голови Херсонської обласної Ради, повертаючись додому, залишив автомобіль на парковці. Після цього на нього напали невідомі та спричинили тілесні ушкодження.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України “Хуліганство”. Наразі правоохоронці проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення та затримання зловмисників.