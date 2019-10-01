Состояние стабильно тяжелое: сиамские близнецы на аппарате искусственной вентиляции легких

"Планировали перевезти их (в Областную детскую больницу - ред.) сегодня. Ближе к вечеру близнецы будут перевезены на детском реанимобиле в областную детскую больницу", - сообщили в горсовете.

Сейчас состояние младенцев остается стабильно тяжелым. Они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Черновцах в ночь на 28 сентября женщина родила сиамских близнецов, у которых одно тело, но две головы.