Стан стабільно важкий: сіамські близнюки на апараті штучної вентиляції легень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Стан сіамських близнюків з Чернівців залишається стабільно-важким. Вони знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі охорони здоров’я Чернівецької міської ради.
“Планували перевезти їх (до Обласної дитячої лікарні — ред.) сьогодні. Ближче до вечора близнюки будуть перевезені на дитячому реанімобілі до обласної дитячої лікарні” — повідомили у міськраді.
Наразі стан немовлят залишається стабільно-важким. Вони знаходяться на апараті штучної вентиляції легень.
Нагадаємо, у Чернівцях у ніч на 28 вересня жінка народила сіамських близнюків, у яких одне тіло, але дві голови.