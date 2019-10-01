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Стан стабільно важкий: сіамські близнюки на апараті штучної вентиляції легень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Стан сіамських близнюків з Чернівців залишається стабільно-важким. Вони знаходяться на апараті штучної вентиляції легень. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

Стан стабільно важкий: сіамські близнюки на апараті штучної вентиляції легень

“Планували перевезти їх (до Обласної дитячої лікарні — ред.) сьогодні. Ближче до вечора близнюки будуть перевезені на дитячому реанімобілі до обласної дитячої лікарні” — повідомили у міськраді.

Наразі стан немовлят залишається стабільно-важким. Вони знаходяться на апараті штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, у Чернівцях у ніч на 28 вересня жінка народила сіамських близнюків, у яких одне тіло, але дві голови.

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