Стало известно, какой будет главная новогодняя елка

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83969 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103472 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138437 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136354 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132362 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126494 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164574 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117952 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145348 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стало известно, какой будет главная новогодняя елка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Главная новогодняя елка в этом году будет выполнена в холодных тонах, украшена игрушками в виде хрусталиков. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Она будет этот раз холодного цвета. Она еще будет привлекательна тем, что будет оформлена экраном - более 50 м по длине, который также будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие", - отметил чиновник.

По его словам, высота елки в этом году будет немного меньше, чем в том году, чтобы не конкурировать с Софией Киевской - 27 м вместе с верхушкой. Ее украсят 3,5 тыс. новогодних игрушек - все они будут выполнены в виде хрусталиков исключительно в цветах северного сияния. Елку зажжет мэр 19 декабря. Первой же в этом году засияет елка на Контрактовой площади - 15 декабря ее огне "включит" Святой Николай. Высота елки там составит 22 м.

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При этом директор Департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что впервые большая праздничная локация появится в Киеве на левом берегу. На территории Международного выставочного центра Олег Скрипка вместе со своей "Страной мечты" организует праздник и для жителей левобережья.

Напомним, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточном режиме.

В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.
Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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