Стало известно, какой будет главная новогодняя елка

"Она будет этот раз холодного цвета. Она еще будет привлекательна тем, что будет оформлена экраном - более 50 м по длине, который также будет излучать северное сияние 24 часа в сутки. На этом экране можно будет записать приветствие", - отметил чиновник.



По его словам, высота елки в этом году будет немного меньше, чем в том году, чтобы не конкурировать с Софией Киевской - 27 м вместе с верхушкой. Ее украсят 3,5 тыс. новогодних игрушек - все они будут выполнены в виде хрусталиков исключительно в цветах северного сияния. Елку зажжет мэр 19 декабря. Первой же в этом году засияет елка на Контрактовой площади - 15 декабря ее огне "включит" Святой Николай. Высота елки там составит 22 м.



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При этом директор Департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что впервые большая праздничная локация появится в Киеве на левом берегу. На территории Международного выставочного центра Олег Скрипка вместе со своей "Страной мечты" организует праздник и для жителей левобережья.



Напомним, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3:00 дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточном режиме.



В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.

Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.



Отпраздновать встречу Нового 2019 года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.