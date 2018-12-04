Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка

"Вона буде цей раз холодного кольору. Вона ще буде приваблива тим, що буде оформлена екраном – понад 50 м по довжині, який також буде випромінювати північне сяйво 24 години на добу. На цьому екрані можна буде записати привітання", - зазначив чиновник.



За його словами, висота ялинки цього року буде трохи меншою, ніж того року, щоб не конкурувати із Софією Київською – 27 м разом із верхівкою. Її прикрасять 3,5 тис. новорічних іграшок – усі вони будуть виконані у вигляді кришталиків виключно в кольорах північного сяйва. Ялинку запалить міський голова 19 грудня. Першою ж цього року засяє ялинка на Контрактовій площі – 15 грудня її вогні "включить" Святий Миколай. Висота ялинки там складе 22 м.



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При цьому директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова додала, що вперше велика святкова локація з'явиться в Києві на лівому березі. На території Міжнародного виставкового центру Олег Скрипка разом із своєю "Країною мрій" організує свято й для жителів лівобережжя.



Нагадаємо, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.



В Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.



Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.