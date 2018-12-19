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Стало известно, какие наказания ввели за школьный буллинг

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Отныне за буллинг будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 20 до 40 часов. Об этом сообщил отдел коммуникаций Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.

Стало известно, какие наказания ввели за школьный буллинг

“Вместе с тем, если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов”, — говорится в сообщении.

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Наказание не смогут избежать и лица в возрасте 14-16 лет, совершивших буллинг. На их родителей или опекунов будет наложен штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

В случае, если руководитель образовательного учреждения (школы, гимназии и т.п.) не сообщит в полицию о фактах буллинга — это так же будет караться штрафом или исправительными работами за вычетом до 20% заработка.

Как сообщал УНН, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла закон № 8584 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)”. За решение отдали голоса 228 народных депутатов.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Теперь его должен утвердить Президент Петр Порошенко.

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Буллинг — это деяние участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

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