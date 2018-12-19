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Стало відомо, які покарання ввели за шкільний булінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Відтепер за булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

Стало відомо, які покарання ввели за шкільний булінг

“Водночас, якщо цькування вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то штраф становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин”, — йдеться у повідомленні.

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Покарання не уникнуть і особи віком 14-16 років, що вчинили булінг. На їхніх батьків чи опікунів буде накладено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

У разі, якщо керівник освітнього закладу (школи, гімназії тощо) не повідомить в поліцію про факти булінгу — це так само каратиметься штрафом або виправними роботами з відрахуванням до 20% заробітку.

Як повідомляв УНН, 18 грудня Верховна Рада України ухвалила закон  № 8584 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”. За рішення віддали голоси 228 народних депутатів.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Тепер його має затвердити Президент Петро Порошенко.

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Булінг – це діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

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