Стало відомо, які покарання ввели за шкільний булінг

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Відтепер за булінг каратимуть штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Про це повідомив відділ комунікацій Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.