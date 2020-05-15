Стало известно, сколько "евроблях" растаможили с начала этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине с начала этого года растаможили только два автомобиля с иностранной регистрацией. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.
"За период с 1 января 2020 года по 6 мая 2020 года осуществлено таможенное оформление импорта легковых автомобилей, классифицируемых по коду 8703 согласно УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности - ред.) с особенностью перемещения "HJ" (так называемые "евробляхы") в количестве 2 единиц", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что средняя таможенная стоимость транспортных средств составляет 1 926 долл. (51 365,3 грн).
Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции разъяснили проблемные вопросы декларирования автомобиля, приобретенного за пределами Украины.