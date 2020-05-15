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Стало відомо, скільки "євроблях" розмитнили з початку цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В Україні з початку цього року розмитнили лише два автомобілі з іноземною реєстрацією. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі Державної митної служби України.

Стало відомо, скільки "євроблях" розмитнили з початку цього року

"За період з 1 січня 2020 року по 6 травня 2020 року здійснено митне оформлення імпорту легкових автомобілів, що класифікуються за кодом 8703 згідно з УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності — ред.) з особливістю переміщення “HJ” (так звані “євробляхи”) у кількості 2 одиниць", - йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що середня митна вартість транспортних засобів становить 1 926 дол. (51 365,3 грн).

Нагадаємо, у Національному агентстві з питань запобігання корупції роз’яснили проблемні питання декларування автомобіля, придбаного за межами України.

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