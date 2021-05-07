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Стало известно, сколько людей и какой вакциной от COVID-19 прививали в Украине

Стало известно, сколько людей и какой вакциной от COVID-19 прививали в Украине

Киев  •  УНН

 • 12927 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, сколько людей и какой вакциной прививали в Украине, информирует УНН.

Цитата

“Если разбить по иммунобиологическим препаратам, то вакциной AstraZeneca „Covishield“ привито 480 тысяч, вакциной Coronavac китайского производителя Sinovac привито 67 тысяч, вакциной Pfizer привито 48 774, и вакциной AstraZeneca-SKBio привито 225 тысяч человек”, — рассказал Ляшко.

Детали

Также санврач отметил, какое количество людей вообще привили от COVID-19 за время прививочной кампании.

“С начала прививочной кампании в Украине, которая стартовала 24 февраля, пока у нас привито 822 196 человек. За вчерашний день провели 37 967 прививок”, — сообщил он.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина вышла из третьей волны пандемии COVID-19: завтра не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности.

Отдельно глава Минздрава рассказал о сложностях, которые удалось решить Минздраву во время пика третьей волны пандемии COVID-19.

“Мы всю неделю в круглосуточном режиме распределяли кислород по медучреждениям и не оставили без кислорода ни одного. Например, одна из городских больниц Киева до пандемии нуждалась в 3 тоннах кислорода в месяц, а во время третьей волны — 5,5 тонн в сутки. На пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, находившихся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек”, — отметил Степанов.

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