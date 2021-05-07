Стало відомо, скільки людей та якою вакциною від COVID-19 щепили в Україні

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“Якщо розбити по імунобіологічних препаратах, то вакциною AstraZeneca „Covishield“ щеплено 480 тисяч, вакциною Coronavac китайського виробника Sinovac щеплено 67 тисяч, вакциною Pfizer щеплено 48 774, і вакциною AstraZeneca-SKBio щеплено 225 тисяч осіб”, — розповів Ляшко.

Деталі

Також санлікар зазначив, яку кількість людей загалом щепили від COVID-19 за час вакцинальної кампанії.

“Від початку вакцинальної кампанії в Україні, яка стартувала 24 лютого, наразі у нас щеплено 822 196 осіб. За вчорашній день провели 37 967 щеплень”, — повідомив він.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії COVID-19: від завтра не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки.

Окремо очільник МОЗ розповів про складнощі, які вдалося вирішити МОЗ під час піку третьої хвилі пандемії COVID-19.

“Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонни кисню на місяць, а під час третьої хвилі — 5,5 тонн на добу. На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок”, — відзначив Степанов.