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Стало известно, сколько стоит главная елка страны

Киев • УНН

 • 37113 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Было выяснено, что суммарная стоимость полностью укомплектованной елки составляет 2 миллиона 700 000 гривен. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Стало известно, сколько стоит главная елка страны

"Для создания собственно самой елки были взяты 400 веток стоимостью 50 гривен (вместе 20 000 грн), 200 веток стоимостью 90 гривен (18 000 грн) и 100 веток стоимостью 30 гривен (3000 грн), таким образом общая стоимость не украшенной елки составляет 41 000 гривен. Но полностью собранное и укомплектовано праздничное дерево обойдется в 2,7 миллиона гривен", - отметил Игорь Добруцкий.

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Также было отмечено, что процесс создания елки имеет два этапа: закрепление на железном каркасе основных ветвей, а также следующее дополнение другими веточками для создания пышности и объемности.

Напоминаем, что на Софийской площади начался монтаж главной новогодней елки.

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