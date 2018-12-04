Новорічна програма в Києві: сталі відомі деталі

"15 грудня о 16 годині ми зустрічаємо Святого Миколая із справжнім ключем від резиденції, і він маленьким потягом дитячим приїжджає на пішохідну зону на Сагайдачного. Тільки ступає його нога на Сагайдачного, ми вмикаємо ілюмінацію. Разом із Святим Миколаєм будуть іти його помічники, янголи, по обидві сторони роздавати подаруночки дітям. І буде гарна хода – барабанщики, карнавальних ляльок – все буде казати про те, що до нас приїхав Святий Миколай, до нас приїхало свято. Ми показуємо йому резиденцію, він там оселяється, і ми запалюємо ялинку – вперше починається все з Подолу", - зазначив чиновник.



За його словами, далі, згідно з програмою, в районі Контрактової площі почнеться святковий концерт. Всього їх протягом новорічно-різдвяних свят на двох локаціях (на Контрактовій і Софійській площах) відбудеться 34. В них візьме участь 5 тисяч артистів. "Серед яких – "Пьянобой", Руслана, ТНМК", - додав він.



19 грудня Святий Миколай підніметься до головної ялинки на Софійську площу. Там відвідувачі зможуть поспостерігати за штучним північним сяйвом, на фоні якого міський голова увімкне головну ялинку.



При цьому директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова додала, що вперше велика святкова локація з'явиться в Києві на лівому березі. На території Міжнародного виставкового центру Олег Скрипка разом із своєю "Країною мрій" організує свято й для жителів лівобережжя. Локація буде працювати з 19 грудня по 7 січня. Особлива увага там буде приділятися саме різдвяним святам.



Також вона пообіцяла чудовий фестиваль в парку Шевченка – 12-13 січня, на Старий Новий рік, там буде спеціальна святкова програма для дітей – з конкурсами, концертами.



Нагадаємо, комунальний транспорт у Києві в новорічну ніч працюватиме на три години довше, а фунікулер буде переведений у цілодобовий режим.



В Україні на Новий рік офіційними вихідними днями будуть 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року.

Головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.



Відсвяткувати зустріч Нового 2019 року в українських ресторанах можна буде від 500 гривень до 10 тисяч з людини, залежності від рівня закладу.