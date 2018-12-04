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Новогодняя программа в Киеве: стали известны детали

Киев • УНН

 • 18912 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Праздничная новогодняя программа в этом году в Киеве начнется 15 декабря со встречи Святого Николая на Контрактовой площади, 19 декабря зажгут главную новогоднюю елку на Софийской площади. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Новогодняя программа в Киеве: стали известны детали

"15 декабря в 16 часов мы встречаем Святого Николая с настоящим ключом от резиденции, и он маленьким поездом детским приезжает на пешеходную зону на Сагайдачного. Только становится его нога на Сагайдачного, мы включаем иллюминацию. Вместе со Святым Николаем будут идти его помощники, ангелы, по обе стороны раздавать подарочки детям. и будет хорошая походка - барабанщики, карнавальных кукол - все будет говорить о том, что к нам приехал Святой Николай, к нам приехал праздник. мы показываем ему резиденцию, он там поселяется, и мы зажигаем елку - в первый начинается все с Подола ", - отметил чиновник.

По его словам, дальше, согласно программе, в районе Контрактовой площади начнется праздничный концерт. Всего их в течение новогодне-рождественских праздников на двух локациях (на Контрактовой и Софийской площадях) состоится 34 В них примет участие 5000 артистов. "Среди которых - "Пьянобой", Руслана, "ТНМК", - добавил он.

19 декабря Святой Николай поднимется до главной елки на Софийскую площадь. Там посетители смогут понаблюдать за искусственным северным сиянием, на фоне которого мэр включит главную елку.

При этом директор Департамента культуры КГГА Диана Попова добавила, что впервые большая праздничная локация появится в Киеве на левом берегу. На территории Международного выставочного центра Олег Скрипка вместе со своей "Страной мечты" организует праздник и для жителей левобережья. Локация будет работать с 19 декабря по 7 января. Особое внимание там будет уделяться именно рождественским праздникам.

Также она пообещала замечательный фестиваль в парке Шевченко - 12-13 января, на Старый Новый год, там будет специальная праздничная программа для детей - с конкурсами, концертами.

Напомним, коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточном режиме.

В Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019.
Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Отпраздновать встречу Нового 2019 году в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 000 с человека, зависимости от уровня заведения.

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