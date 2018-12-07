Стало відомо, скільки коштує головна ялинка країни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Було з'ясовано, що сумарна вартість повністю укомплектованої ялинки становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.
"Для створення власне самої ялинки було взято 400 гілок вартістю 50 гривень (разом 20 000 грн), 200 гілок вартістю 90 гривень (18 000 грн) та 100 гілок вартістю 30 гривень (3000 грн), таким чином загальна вартість не прикрашеної ялинки є 41 000 гривень. Але повністю зібране та укомплектоване святкове дерево обійдеться в 2,7 мільйона гривень", - зазначив Ігор Добруцький.
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Також було зазначено, що процес створення ялинки має два етапи: закріплення на залізному каркасі основних гілок, а також наступне доповнення іншими гілочками для створення пишності та об'ємності.
Нагадуємо, що на Софійські площі розпочався монтаж головної новорічної ялинки.
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