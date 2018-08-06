Стало известно о состоянии здоровья Костенко

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 26042 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87960 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120431 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128219 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167301 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152694 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130386 просмотра

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Эксклюзив
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118313 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно о состоянии здоровья Костенко

Стало известно о состоянии здоровья Костенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Освобожденный после отбывания наказания в российской колонии украинец Александр Костенко нуждается в помощи. Он очень устал и у него сломана рука. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только-что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу", - сообщила она.

Как сообщал УНН, освобожденный после отбытия наказания в российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и Украины и уже вечером ожидается в Киеве.

Напомним, 3 августа политзаключенный Костенко вышел из колонии в РФ и приедет в Украину.

Костенко в РФ обвинили в нанесении вреда здоровью работнику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года "Киевский районный суд" Симферополя приговорил его 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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