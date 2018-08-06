Стало известно о состоянии здоровья Костенко

"Только-что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу", - сообщила она.

Как сообщал УНН, освобожденный после отбытия наказания в российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и Украины и уже вечером ожидается в Киеве.

Напомним, 3 августа политзаключенный Костенко вышел из колонии в РФ и приедет в Украину.

Костенко в РФ обвинили в нанесении вреда здоровью работнику "Беркута" в феврале 2014 года и хранении частей огнестрельного оружия, за что 15 мая 2015 года "Киевский районный суд" Симферополя приговорил его 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.