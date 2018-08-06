Стало відомо про стан здоров’я Костенка

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко потребує допомоги. Він дуже втомлений та у нього зламана рука. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Тільки-но поговорила телефоном з Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги. Подякував за піклування", - повідомила вона.

Як повідомляв УНН, звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві.

Нагадаємо, 3 серпня політв'язень Костенко вийшов з колонії у РФ і приїде до України.

Костенко у РФ звинуватили у нанесенні шкоди здоров’ю працівнику “Беркута” у лютому 2014 року і зберіганні частин вогнепальної зброї, за що 15 травня 2015 року “Київський районний суд” Сімферополя присудив йому 4 роки і 2 місяці позбавлення волі в колонії суворого режиму.

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