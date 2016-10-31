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15 марта, 19:03 • 115099 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166323 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137788 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112710 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105417 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101390 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно о состоянии пострадавших военных от взрыва гранаты в Кропивницком

Стало известно о состоянии пострадавших военных от взрыва гранаты в Кропивницком

Киев • УНН

 • 8261 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Состояние одного из военных, пострадавших от взрыва гранаты в Кропивницком, медики определили как тяжелое. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко.

"Один парень уже прооперирован, один сейчас в операционной, в реальном времени, один находится в реанимации. Один пациент в тяжелом состоянии. Относительно военного, который погиб, не могу ничего сказать, поскольку мы занимаемся только пострадавшими", - сообщил О.Рыбальченко.

Также он добавил, что все пострадавшие - молодые ребята. Все они сейчас находятся в областной больнице.

Напомним, как сообщал УНН, от взрыва гранаты на территории военной части в Кропивницком погиб человек.

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