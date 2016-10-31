Стало известно о состоянии пострадавших военных от взрыва гранаты в Кропивницком

"Один парень уже прооперирован, один сейчас в операционной, в реальном времени, один находится в реанимации. Один пациент в тяжелом состоянии. Относительно военного, который погиб, не могу ничего сказать, поскольку мы занимаемся только пострадавшими", - сообщил О.Рыбальченко.

Также он добавил, что все пострадавшие - молодые ребята. Все они сейчас находятся в областной больнице.

Напомним, как сообщал УНН, от взрыва гранаты на территории военной части в Кропивницком погиб человек.