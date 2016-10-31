Стало відомо про стан постраждалих військових від вибуху гранати у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Стан одного з військових, які постраждали від вибуху гранати у Кропивницькому, медики визначили як важкий. Про це кореспонденту УНН повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.
“Однин хлопець вже прооперований, один зараз в операційній, в реальному часі, один знаходиться в реанімації. Один пацієнт з трьох важкий. Щодо військового, який загинув, не можу нічого сказати, оскільки ми займаємось тільки постраждалими”, — повідомив О.Рибальченко.
Також він додав, що всі постраждалі — молоді хлопці. Всі вони наразі знаходяться в обласній лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, від вибуху гранати на території військової частини Кропивницького загинула людина.